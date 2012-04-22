Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Де Челье
Паоло Де Челье
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
52'
90
-
Видаль
Артуро Видаль
4'
8'
68
-
Пирло
Андреа Пирло
29'
90
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
62
-
Вучинич
Мирко Вучинич
58
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Пепе
Симоне Пепе
-
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
-
Матри
Алессандро Матри
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
90
-
Перротта
Симоне Перротта
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
61
-
Освальдо
Пабло Освальдо
57
-
Борини
Фабио Борини
28
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Кркич
Боян Кркич
-
Тотти
Франческо Тотти
-
Ламела
Эрик Ламела