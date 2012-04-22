Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
67
-
Льяич
Адем Льяич
72
-
Черчи
Алессио Черчи
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
-
Акости
Боаду Максвелл Акости
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
46
-
Лусио
Лусио
90
-
Киву
Кристиан Киву
81
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Сарате
Мауро Сарате
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Поли
Андреа Поли
90
-
Форлан
Диего Форлан
54
-
Милито
Диего Милито
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Станкович
Деян Станкович
-
Гуарин
Фреди Гуарин
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
-
Паццини
Джампаоло Паццини