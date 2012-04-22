Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Антонини
Лука Антонини
69
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Бонера
Даниэле Бонера
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
73
-
Мунтари
Салли Мунтари
90
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
56
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90'
90
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Йепес
Марио Йепес
-
Аквилани
Альберто Аквилани
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
-
Лопес
Макси Лопес
-
Кассано
Антонио Кассано
Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
74
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
65
-
Рамирес
Гастон Рамирес
26'
88
Запасные
-
Стоянович
Деян Стоянович
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Коне
Панайотис Коне
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска