Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Антонини
Лука Антонини
80
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
50
-
Мунтари
Салли Мунтари
90
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
50
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Месба
Джамел Месба
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
-
Аквилани
Альберто Аквилани
-
Лопес
Макси Лопес
-
Кассано
Антонио Кассано
Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Бирса
Вальтер Бирса
69
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Янкович
Бошко Янкович
90
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
81
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
76
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Карвальо
Роджер Карвальо
-
Альхассан
Масавуду Альхассан
-
Велозу
Мигель Велозу
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда
-
Джилардино
Альберто Джилардино