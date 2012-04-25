Рома
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Анхель
Хосе Анхель
46
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
79
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Тотти
Франческо Тотти
71'
90
-
Греко
Леандро Греко
46
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
-
Борини
Фабио Борини
90
Запасные
-
Пильячелли
Мирко Пильячелли
-
Рози
Алеандро Рози
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Гаго
Фернандо Гаго
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Талло
Жуниор Талло
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90'
90
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
2'
77
-
Черчи
Алессио Черчи
55
Запасные
-
Нето
Нето
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Ромуло
Ромуло
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
-
Льяич
Адем Льяич