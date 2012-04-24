Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Моралес
Максимильяно Моралес
72'
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
83
-
Денис
Херман Денис
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
81
Запасные
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Луккини
Стефано Луккини
-
Каццола
Риккардо Каццола
-
Карроцца
Алессандро Карроцца
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
25
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Вацек
Камил Вацек
90
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
76
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Ригони
Лука Ригони
51
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Грандольфо
Франческо Грандольфо
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
-
Ачерби
Франческо Ачерби
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Палоски
Альберто Палоски