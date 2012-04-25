Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Данило
Данило
5'
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Армеро
Пабло Армеро
60
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
-
Баста
Душан Баста
59
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Перейра
Роберто Перейра
-
Торже
Габриэль Торже
-
Абди
Альмен Абди
-
Баррето
Пауло Баррето
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
36'
65
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Гуарин
Фреди Гуарин
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
9'
27'
85
-
Милито
Диего Милито
83
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Поли
Андреа Поли
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Оби
Жоэль Оби
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Паццини
Джампаоло Паццини