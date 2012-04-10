Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
74
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
65
-
Теро
Сирил Теро
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Палоски
Альберто Палоски
70
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
-
Урибе
Фернандо Урибе
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
62
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
87
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
8'
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
68
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Йепес
Марио Йепес
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Страссер
Родни Страссер
-
Кассано
Антонио Кассано
-
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави