Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
79
-
Перес
Диего Перес
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
54'
87
-
Хименес
Хенри Хименес
62
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Коне
Панайотис Коне
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Коссу
Андреа Коссу
78
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
67
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
90
Запасные
-
Бови
Николас Бови
-
Гоцци
Симоне Гоцци
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо