Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Данило
Данило
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
41
-
Армеро
Пабло Армеро
83
-
Перейра
Роберто Перейра
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
45'
90'
90
-
Баррето
Пауло Баррето
64
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
56'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Кода
Андреа Кода
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Фернандес
Желсон Фернандес
-
Торже
Габриэль Торже
-
Абди
Альмен Абди
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
67
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
84'
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Марига
Макдональд Марига
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
61
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука