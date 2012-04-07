Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Маури
Стефано Маури
68'
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
81'
90
-
Цана
Лорик Цана
75
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
46
-
Кандрева
Антонио Кандрева
9'
90
-
Рокки
Томмазо Рокки
90
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
-
Скалони
Лионель Скалони
-
Брокки
Кристиан Брокки
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Альфаро
Эмилиано Альфаро
-
Козак
Либор Козак
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
72
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Пандев
Горан Пандев
34'
79
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Грава
Джанлука Грава
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Деци
Якопо Деци
-
Варгас
Эдуардо Варгас