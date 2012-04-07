Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
5'
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
83
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Коссу
Андреа Коссу
86
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Пинилья
Маурисио Пинилья
61'
90
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
71
Запасные
-
Бови
Николас Бови
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
Интер
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
64'
90
-
Станкович
Деян Станкович
83
-
Гуарин
Фреди Гуарин
56
-
Милито
Диего Милито
6'
90
-
Форлан
Диего Форлан
77
-
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Паломбо
Анджело Паломбо
-
Оби
Жоэль Оби
-
Поли
Андреа Поли
-
Паццини
Джампаоло Паццини