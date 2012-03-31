Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Марига
Макдональд Марига
6'
46
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
12'
71'
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Раду
Штефан Раду
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
17
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Маури
Стефано Маури
69
-
да Силва
Франселино да Силва
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Козак
Либор Козак
90
-
Рокки
Томмазо Рокки
62
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Цана
Лорик Цана
-
Скалони
Лионель Скалони
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
-
Кандрева
Антонио Кандрева
-
Брокки
Кристиан Брокки
-
Альфаро
Эмилиано Альфаро