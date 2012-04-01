Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
70
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
47
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Настасич
Матия Настасич
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Льяич
Адем Льяич
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Фрей
Николас Фрей
77
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
68
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
83
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Палоски
Альберто Палоски
90
-
Ригони
Лука Ригони
88'
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
24'
90
Запасные
-
Кирилов
Радослав Кирилов
-
Грандольфо
Франческо Грандольфо
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Вацек
Камил Вацек