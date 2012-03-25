Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
64
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Моралес
Максимильяно Моралес
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
84
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90'
90
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
50'
69
Запасные
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Луккини
Стефано Луккини
-
Ферри
Микеле Ферри
-
Каццола
Риккардо Каццола
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
Карроцца
Алессандро Карроцца
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Перес
Диего Перес
46
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Коне
Панайотис Коне
59
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
72
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Черубин
Николо Черубин
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Крхин
Рене Крхин
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска