Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Данило
Данило
90
-
Кода
Андреа Кода
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
28'
90
-
Перейра
Роберто Перейра
86
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
52'
73
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Армеро
Пабло Армеро
-
Абди
Альмен Абди
-
Фернандес
Желсон Фернандес
-
Торже
Габриэль Торже
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Бритос
Мигель Бритос
64
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
54
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
81'
85'
90
-
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Розати
Антонио Розати
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Ароника
Сальваторе Ароника
-
Гамшик
Марек Гамшик
-
Маджо
Кристиан Маджо
-
Варгас
Эдуардо Варгас