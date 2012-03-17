Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Оливера
Рубен Оливера
46
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Черчи
Алессио Черчи
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Акости
Боаду Максвелл Акости
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Де Челье
Паоло Де Челье
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Пепе
Симоне Пепе
90
-
Видаль
Артуро Видаль
27'
70
-
Пирло
Андреа Пирло
67'
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
55'
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
15'
69
-
Матри
Алессандро Матри
59
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
-
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
-
Падоин
Симоне Падоин
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
-
Боррьелло
Марко Боррьелло