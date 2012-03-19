Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Греко
Леандро Греко
74
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
88
-
Борини
Фабио Борини
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
3'
90
-
Ламела
Эрик Ламела
59
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Рози
Алеандро Рози
-
Пишителла
Джаммарио Пишителла
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Вивиани
Федерико Вивиани
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Кркич
Боян Кркич
Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Карвальо
Роджер Карвальо
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
65
-
Велозу
Мигель Велозу
90
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Росси
Марко Росси
46
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Альхассан
Масавуду Альхассан
-
Сампиризи
Марио Сампиризи
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Янкович
Бошко Янкович
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда