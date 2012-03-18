Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Рубин
Маттео Рубин
46
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
46
-
Рамирес
Гастон Рамирес
76
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
81'
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
59'
90
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Черубин
Николо Черубин
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Коне
Панайотис Коне
-
Крхин
Рене Крхин
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
27'
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Палоски
Альберто Палоски
78
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
63
-
Теро
Сирил Теро
68'
76
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Москарделли
Давиде Москарделли