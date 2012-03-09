Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
60
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
72
-
Теро
Сирил Теро
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
77
Запасные
-
Колетта
Джакопо Колетта
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Москарделли
Давиде Москарделли
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
87'
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Поли
Андреа Поли
84
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
89'
90
-
Форлан
Диего Форлан
71
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Киву
Кристиан Киву
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
-
Оби
Жоэль Оби
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Паццини
Джампаоло Паццини