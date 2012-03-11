Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Дзаури
Лучано Дзаури
46
-
Маури
Стефано Маури
72
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
да Силва
Франселино да Силва
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
87
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
-
Салустри
Витторио Салустри
-
Сбрага
Андреа Сбрага
-
Дзампа
Энрико Дзампа
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Кандрева
Антонио Кандрева
-
Альфаро
Эмилиано Альфаро
-
Козак
Либор Козак
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
12'
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Крхин
Рене Крхин
60'
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
28'
67
-
Рамирес
Гастон Рамирес
85
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
77
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Черубин
Николо Черубин
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Коне
Панайотис Коне
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо