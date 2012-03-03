Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Де Челье
Паоло Де Челье
18'
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
78
-
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
41
-
Падоин
Симоне Падоин
90
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
71
-
Матри
Алессандро Матри
90
-
Вучинич
Мирко Вучинич
90
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Марроне
Лука Марроне
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
-
Касерес
Мартин Касерес
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Драме
Букари Драме
76'
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
64
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
64
-
Палоски
Альберто Палоски
83
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Вацек
Камил Вацек
-
Москарделли
Давиде Москарделли