Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
64
-
Баста
Душан Баста
85
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
53
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Кода
Андреа Кода
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
-
Армеро
Пабло Армеро
-
Пинци
Джампьеро Пинци
-
Баррето
Пауло Баррето
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
24
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
-
Кармона
Карлос Кармона
35
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Денис
Херман Денис
90
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
90
Запасные
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Ферри
Микеле Ферри
-
Каццола
Риккардо Каццола
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
Карроцца
Алессандро Карроцца
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки