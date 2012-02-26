Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Таидер
Сафир Таидер
46
-
Рамирес
Гастон Рамирес
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Перес
Диего Перес
83
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
70
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Черубин
Николо Черубин
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Коне
Панайотис Коне
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Баста
Душан Баста
56'
90
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
38'
69
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
80
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Кода
Андреа Кода
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
-
Торже
Габриэль Торже
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес