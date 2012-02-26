Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Луккини
Стефано Луккини
8
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Моралес
Максимильяно Моралес
90
-
Чигарини
Лука Чигарини
90
-
Карроцца
Алессандро Карроцца
90
-
Денис
Херман Денис
19'
47'
66'
90
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
10'
90
Запасные
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
-
Каццола
Риккардо Каццола
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Рози
Алеандро Рози
46
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
57
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
68
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
90
-
Борини
Фабио Борини
35'
90
-
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Анхель
Хосе Анхель
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
Пишителла
Джаммарио Пишителла
-
Греко
Леандро Греко
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Кркич
Боян Кркич