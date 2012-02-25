Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
69
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
90
-
Велозу
Мигель Велозу
57
-
Росси
Марко Росси
90
-
Янкович
Бошко Янкович
90
-
Паласио
Родриго Паласио
78'
90'
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Карвальо
Роджер Карвальо
-
Альхассан
Масавуду Альхассан
-
Место
Джандоменико Место
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
6'
27
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Феррарио
Стефано Феррарио
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
57
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Марига
Макдональд Марига
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
53'
61
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука