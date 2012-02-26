Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
89
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
59'
82
Запасные
-
Розати
Антонио Розати
-
Грава
Джанлука Грава
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Пандев
Горан Пандев
-
Варгас
Эдуардо Варгас
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Фараони
Давиде Фараони
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Станкович
Деян Станкович
66
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
46
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
90
-
Форлан
Диего Форлан
46
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Паломбо
Анджело Паломбо
-
Оби
Жоэль Оби
-
Поли
Андреа Поли
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Паццини
Джампаоло Паццини