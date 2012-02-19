Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
80
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Освальдо
Пабло Освальдо
70
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Борини
Фабио Борини
27'
89
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Анхель
Хосе Анхель
-
Кассетти
Марко Кассетти
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Кркич
Боян Кркич
-
Ламела
Эрик Ламела
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Феррарио
Стефано Феррарио
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Марига
Макдональд Марига
90
-
Морроне
Стефано Морроне
70
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
90
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
79
-
Палладино
Раффаэле Палладино
45
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Вальдес
Хайме Вальдес
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука