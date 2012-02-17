Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Варгас
Хуан Варгас
75
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Оливера
Рубен Оливера
64
-
Бехрами
Валон Бехрами
46
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Фелипе
Фелипе
-
Ромуло
Ромуло
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Черчи
Алессио Черчи
-
Льяич
Адем Льяич
Наполи
мин
-
Розати
Антонио Розати
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
12
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
70
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
3'
55'
74
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90'
90
Запасные
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
-
Грава
Джанлука Грава
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Суньига
Камило Суньига
-
Деци
Якопо Деци
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
-
Пандев
Горан Пандев