Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Куцка
Юрай Куцка
76
-
Велозу
Мигель Велозу
64
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Росси
Марко Росси
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
74
-
Янкович
Бошко Янкович
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Карвальо
Роджер Карвальо
-
Сампиризи
Марио Сампиризи
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
76
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
75
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Теро
Сирил Теро
30'
81
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Фрей
Николас Фрей
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Вацек
Камил Вацек
-
Палоски
Альберто Палоски
-
Москарделли
Давиде Москарделли