Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Данило
Данило
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Торже
Габриэль Торже
68
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Абди
Альмен Абди
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Кода
Андреа Кода
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
-
Баррето
Пауло Баррето
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
52
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Коссу
Андреа Коссу
59
-
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
76
Запасные
-
Гоцци
Симоне Гоцци
-
Кеппелини
Пабло Кеппелини
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
-
Ларривей
Хоакин Ларривей