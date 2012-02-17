Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Фараони
Давиде Фараони
67
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
90
-
Форлан
Диего Форлан
61
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Киву
Кристиан Киву
-
Паломбо
Анджело Паломбо
-
Оби
Жоэль Оби
-
Поли
Андреа Поли
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
69
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
59
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
38'
41'
77
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Черубин
Николо Черубин
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Коне
Панайотис Коне
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска