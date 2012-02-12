Аталанта
мин
-
Полито
Чиро Полито
90
-
Луккини
Стефано Луккини
50
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
-
Моралес
Максимильяно Моралес
90
-
Кармона
Карлос Кармона
58
-
Денис
Херман Денис
90
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
71
Запасные
-
Минотти
Надир Минотти
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
-
Каццола
Риккардо Каццола
-
Карроцца
Алессандро Карроцца
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Лечче
мин
-
Сержио
Жулио Сержио
90
-
Бривио
Давиде Бривио
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
52
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Оддо
Массимо Оддо
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
86
-
Божинов
Валерий Божинов
59
Запасные
-
Петрачи
Давиде Петрачи
-
Ободо
Кристиан Ободо
-
Ди Маттео
Лука Ди Маттео
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
-
Муриэль
Луис Муриэль
-
Сеферович
Харис Сеферович