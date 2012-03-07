Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Рубин
Маттео Рубин
87
-
Перес
Диего Перес
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
66
-
Рамирес
Гастон Рамирес
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
66
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
17'
90
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Черубин
Николо Черубин
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Коне
Панайотис Коне
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Ювентус
мин
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
-
Де Челье
Паоло Де Челье
90
-
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
-
Касерес
Мартин Касерес
90
-
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
-
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
-
Пирло
Андреа Пирло
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Боррьелло
Марко Боррьелло
79
-
Вучинич
Мирко Вучинич
59'
78
-
Пепе
Симоне Пепе
86
Запасные
-
Сторари
Марко Сторари
-
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Падоин
Симоне Падоин
-
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
-
Матри
Алессандро Матри