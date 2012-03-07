Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
90
-
Феррарио
Стефано Феррарио
76
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Модесто
Франческо Модесто
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
88
-
Марига
Макдональд Марига
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
90
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
28'
61
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
87'
90
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Брандау
Гонцалу Брандау
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Перейра
Данилу Перейра
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
58
-
Настасич
Матия Настасич
60'
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Варгас
Хуан Варгас
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
82
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Фелипе
Фелипе
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
-
Харджа
Хуссин Харджа
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Черчи
Алессио Черчи