Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Грава
Джанлука Грава
90
-
Бритос
Мигель Бритос
15'
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
68
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
38'
89
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
77
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Розати
Антонио Розати
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Маджо
Кристиан Маджо
-
Пандев
Горан Пандев
-
Варгас
Эдуардо Варгас
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
75
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
75
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Палоски
Альберто Палоски
61
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Фрей
Николас Фрей
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Ригони
Лука Ригони
-
Вацек
Камил Вацек
-
Москарделли
Давиде Москарделли