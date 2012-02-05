Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
56'
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
39'
84'
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Фелипе
Фелипе
-
Варгас
Хуан Варгас
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Ромуло
Ромуло
-
Черчи
Алессио Черчи
-
Льяич
Адем Льяич
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Баста
Душан Баста
67
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
60
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
14'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Кода
Андреа Кода
-
Торже
Габриэль Торже
-
Абди
Альмен Абди
-
Фаббрини
Диего Фаббрини