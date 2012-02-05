Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
46
-
Вацек
Камил Вацек
77
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Теро
Сирил Теро
50'
70
-
Москарделли
Давиде Москарделли
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Ригони
Лука Ригони
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
-
Палоски
Альберто Палоски
Парма
мин
-
Паварини
Никола Паварини
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Морроне
Стефано Морроне
90
-
Марига
Макдональд Марига
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
10
-
Валиани
Франческо Валиани
63
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
46'
90
Запасные
-
Миранте
Антонио Миранте
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Вальдес
Хайме Вальдес
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
Биабиани
Джонатан Биабиани