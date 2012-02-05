Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Констан
Кевин Констан
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
79
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Бьондини
Давиде Бьондини
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Янкович
Бошко Янкович
27'
50'
86
-
Паласио
Родриго Паласио
13'
90
-
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Карвальо
Роджер Карвальо
-
Сампиризи
Марио Сампиризи
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
-
Пратто
Лукас Пратто
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
62
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Станкявичус
Мариус Станкявичус
70
-
Лулич
Сенад Лулич
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
54'
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
89'
90
-
Рокки
Томмазо Рокки
19
-
да Силва
Франселино да Силва
90
-
Клозе
Мирослав Клозе
90
Запасные
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Роцци
Антонио Роцци
-
Бьява
Джузеппе Бьява
-
Дзаури
Лучано Дзаури
-
Скалони
Лионель Скалони
-
Кандрева
Антонио Кандрева
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо