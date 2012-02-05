Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
14'
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
72
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Ламела
Эрик Ламела
74
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Борини
Фабио Борини
42'
50'
81
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Рози
Алеандро Рози
-
Кьер
Симон Кьер
-
Пишителла
Джаммарио Пишителла
-
Греко
Леандро Греко
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Кркич
Боян Кркич
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
68
-
Оби
Жоэль Оби
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Паломбо
Анджело Паломбо
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
47
-
Милито
Диего Милито
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Киву
Кристиан Киву
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Поли
Андреа Поли
-
Кастаньос
Люк Кастаньос