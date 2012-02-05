Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
27
-
Бривио
Давиде Бривио
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
90
-
Оддо
Массимо Оддо
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Муриэль
Луис Муриэль
68
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
79
Запасные
-
Сержио
Жулио Сержио
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
-
Ободо
Кристиан Ободо
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Сеферович
Харис Сеферович
-
Божинов
Валерий Божинов
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Таидер
Сафир Таидер
78
-
Рамирес
Гастон Рамирес
63
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Креспо
Хосе Анхель Креспо
-
Черубин
Николо Черубин
-
Крхин
Рене Крхин
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
-
Хименес
Хенри Хименес
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска