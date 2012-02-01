Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Писано
Франческо Писано
84
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Коссу
Андреа Коссу
80
-
Пинилья
Маурисио Пинилья
41'
90
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
7'
49'
71
Запасные
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Экдаль
Альбин Экдаль
-
Эль-Кабир
Мостафа Эль-Кабир
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
13'
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
90
-
Симплисио
Фабио Симплисио
68
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Борини
Фабио Борини
34'
90
-
Ламела
Эрик Ламела
80
Запасные
-
Лобонц
Богдан Лобонц
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
-
Вивиани
Федерико Вивиани
-
Греко
Леандро Греко
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Таддеи
Родриго Таддеи
-
Кркич
Боян Кркич