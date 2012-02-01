Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Данило
Данило
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Исла
Маурисио Исла
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
2'
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
73
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
35'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Кода
Андреа Кода
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Фаншон
Жан-Алан Фаншон
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
-
Торже
Габриэль Торже
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
90
-
Бривио
Давиде Бривио
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Оддо
Массимо Оддо
90
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
84
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
55
-
Ободо
Кристиан Ободо
90
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
26'
90
-
Муриэль
Луис Муриэль
72
Запасные
-
Петрачи
Давиде Петрачи
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Пьятти
Игнасио Пьятти
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
-
Корвиа
Даниэле Корвиа
-
Сеферович
Харис Сеферович