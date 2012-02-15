Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
60
-
Чигарини
Лука Чигарини
82
-
Бриги
Маттео Бриги
90
-
Карроцца
Алессандро Карроцца
90
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
67
-
Денис
Херман Денис
90
Запасные
-
Минотти
Надир Минотти
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
-
Каццола
Риккардо Каццола
-
Моралес
Максимильяно Моралес
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
-
Марилунго
Гвидо Марилунго
Дженоа
мин
-
Рибас
Себастьян Рибас
90
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Констан
Кевин Констан
90
-
Карвальо
Роджер Карвальо
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Велозу
Мигель Велозу
71
-
Бьондини
Давиде Бьондини
81
-
Скулли
Джузеппе Скулли
90
-
Паласио
Родриго Паласио
90
-
Янкович
Бошко Янкович
85
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Сампиризи
Марио Сампиризи
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда