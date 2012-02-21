Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
81
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
43'
68
-
Перес
Диего Перес
90
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
30'
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
77
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Морлео
Архимеде Морлео
-
Черубин
Николо Черубин
-
Гарич
Гиорги Гарич
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Коне
Панайотис Коне
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Настасич
Матия Настасич
74
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Варгас
Хуан Варгас
59
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Оливера
Рубен Оливера
90
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
-
Карвалью Де Оливейра
Амаури Карвалью Де Оливейра
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Фелипе
Фелипе
-
Ромуло
Ромуло
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Льяич
Адем Льяич
-
Черчи
Алессио Черчи