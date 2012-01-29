Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Бьондини
Давиде Бьондини
81
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Янкович
Бошко Янкович
73
-
Скулли
Джузеппе Скулли
78
-
Джилардино
Альберто Джилардино
36'
90
-
Паласио
Родриго Паласио
31'
70'
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Сампиризи
Марио Сампиризи
-
Бирса
Вальтер Бирса
-
Сеймур
Фелипе Сеймур
-
Пратто
Лукас Пратто
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
45
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Бритос
Мигель Бритос
90
-
Суньига
Камило Суньига
57
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Пандев
Горан Пандев
73
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
83'
90
Запасные
-
Розати
Антонио Розати
-
Грава
Джанлука Грава
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Инлер
Гекхан Инлер
-
Маджо
Кристиан Маджо
-
Кавани
Эдинсон Кавани
-
Варгас
Эдуардо Варгас