Рома
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
дос Сантос
Жуан Силвейра дос Сантос
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
Пьянич
Миралем Пьянич
62'
78
-
Греко
Леандро Греко
61
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Борини
Фабио Борини
90
-
Ламела
Эрик Ламела
61
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Кьер
Симон Кьер
-
Анхель
Хосе Анхель
-
Вивиани
Федерико Вивиани
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Кркич
Боян Кркич
Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
79
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
67
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
56'
90
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Черубин
Николо Черубин
-
Креспо
Хосе Анхель Креспо
-
Крхин
Рене Крхин
-
Хименес
Хенри Хименес
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска