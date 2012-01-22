Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
90
-
Бривио
Давиде Бривио
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
30'
90
-
Феррарио
Стефано Феррарио
46
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Оддо
Массимо Оддо
90
-
Оливера
Рубен Оливера
90
-
Гроссмюллер
Карлос Гроссмюллер
84
-
Куадрадо
Хуан Куадрадо
76
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
90'
90
-
Муриэль
Луис Муриэль
90
Запасные
-
Бергуньо
Бриан Бергуньо
-
Ингроссо
Джанмарко Ингроссо
-
Сержио
Жулио Сержио
-
Диамутене
Сулеймани Диамутене
-
Ободо
Кристиан Ободо
-
Пьятти
Игнасио Пьятти
-
Паскуато
Кристиан Паскуато
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Андреолли
Марко Андреолли
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
67
-
Палоски
Альберто Палоски
2'
24'
87
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Драме
Букари Драме
-
Фрей
Николас Фрей
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Ригони
Лука Ригони
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Москарделли
Давиде Москарделли