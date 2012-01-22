Кальяри
мин
-
Агацци
Михаэль Агацци
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
86
-
Дессена
Даниэле Дессена
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Коссу
Андреа Коссу
90
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
90
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
74
Запасные
-
Гоцци
Симоне Гоцци
-
Кеппелини
Пабло Кеппелини
-
Аврамов
Влада Аврамов
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Конти
Даниэле Конти
-
Эль-Кабир
Мостафа Эль-Кабир
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
86
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
-
Салифу
Амиду Салифу
57
-
Льяич
Адем Льяич
64
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Варгас
Хуан Варгас
-
Мунари
Джанни Мунари
-
Ромуло
Ромуло
-
Акости
Боаду Максвелл Акости
-
Йоветич
Стеван Йоветич