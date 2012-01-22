Болонья
мин
-
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Раджи
Андреа Раджи
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
82
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Перес
Диего Перес
90
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
74
Запасные
-
Альярди
Федерико Альярди
-
Креспо
Хосе Анхель Креспо
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Крхин
Рене Крхин
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
-
Хименес
Хенри Хименес
Парма
мин
-
Паварини
Никола Паварини
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Морроне
Стефано Морроне
46
-
Вальдес
Хайме Вальдес
63
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
83
Запасные
-
Галлинетта
Альберто Галлинетта
-
Фелчер
Рольф Фелчер
-
Брандау
Гонцалу Брандау
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Биабиани
Джонатан Биабиани